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Баканова (Полникова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.09.1888

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1888

Отец: Полниковъ Степанъ

Мать: Полникова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.02.1907

Муж: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1908

Сын: Бакановъ Константинъ

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1910

Сын: Бакановъ Василий

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1912

Сын: Бакановъ Александръ

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1914

Сын: Бакановъ Николай

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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