Баканова (Полникова) Анна
Место рождения
Дата рождения01.09.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1888
Отец: Полниковъ Степанъ
Мать: Полникова Татьяна
Бракосочетание
28.02.1907
Муж: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.10.1908
Сын: Бакановъ Константинъ
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.12.1910
Сын: Бакановъ Василий
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.08.1912
Сын: Бакановъ Александръ
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.02.1914
Сын: Бакановъ Николай
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ