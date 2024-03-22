Любимова (Панфилова) Ѳекла
Место рождения
Дата рождения01.10.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1849
Отец: Панфиловъ Михаилъ
Мать: Панфилова Настасья
Бракосочетание
02.02.1868
Муж: Любимовъ Егоръ
Ново-Никитино, Каликинская волость, Покровская цер
Рождение ребёнка
01.05.1870
Дочь: Пелагѣя
Отец ребёнка: Любимовъ Егоръ
Рождение ребёнка
01.02.1875
Сын: Любимовъ Семенъ
Отец ребёнка: Любимовъ Егоръ
Преображенка, Каликинская волость
Рождение ребёнка
19.11.1877
Сын: Любимовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Любимовъ Егоръ