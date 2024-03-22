Любимова (Панфилова) Ѳекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Панфилова) Ѳекла

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.10.1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1849

Отец: Панфиловъ Михаилъ

Мать: Панфилова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1868

Муж: Любимовъ Егоръ

Ново-Никитино, Каликинская волость, Покровская цер
Рождение ребёнка
01.05.1870

Дочь: Пелагѣя

Отец ребёнка: Любимовъ Егоръ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1875

Сын: Любимовъ Семенъ

Отец ребёнка: Любимовъ Егоръ

Преображенка, Каликинская волость
Рождение ребёнка
19.11.1877

Сын: Любимовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Любимовъ Егоръ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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