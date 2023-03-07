Любимовъ Егоръ
Место рождения
Дата рождения?.04.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1838
Отец: Любимовъ Иванъ
Мать: Любимова Марѳа
Бракосочетание
04.02.1862
Жена: Любимова Стефанида
Рождение ребёнка
08.09.1863
Дочь: Любимова Федора
Мать ребёнка: Любимова Стефанида
Бракосочетание
02.02.1868
Жена: Любимова Ѳекла
Ново-Никитино, Каликинская волость, Покровская цер
Рождение ребёнка
01.05.1870
Дочь: Пелагѣя
Мать ребёнка: Любимова Ѳекла
Рождение ребёнка
01.02.1875
Сын: Любимовъ Семенъ
Мать ребёнка: Любимова Ѳекла
Преображенка, Каликинская волость
Рождение ребёнка
19.11.1877
Сын: Любимовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Любимова Ѳекла