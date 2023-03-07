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Любимовъ Егоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.04.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1838

Отец: Любимовъ Иванъ

Мать: Любимова Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1862

Жена: Любимова Стефанида

Рождение ребёнка
08.09.1863

Дочь: Любимова Федора

Мать ребёнка: Любимова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1868

Жена: Любимова Ѳекла

Ново-Никитино, Каликинская волость, Покровская цер
Рождение ребёнка
01.05.1870

Дочь: Пелагѣя

Мать ребёнка: Любимова Ѳекла

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1875

Сын: Любимовъ Семенъ

Мать ребёнка: Любимова Ѳекла

Преображенка, Каликинская волость
Рождение ребёнка
19.11.1877

Сын: Любимовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Любимова Ѳекла

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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