Любимова (Колбинцева) Стефанида
Место рождения
Дата рождения14.11.1840
Дата смерти22.10.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1840
Отец: Колбинцевъ Иванъ
Мать: Колбинцева Марѳа
Бракосочетание
04.02.1862
Муж: Любимовъ Егоръ
Рождение ребёнка
08.09.1863
Дочь: Любимова Федора
Отец ребёнка: Любимовъ Егоръ
Смерть
22.10.1867
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Отъ лихорадки