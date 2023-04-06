Любимова (Колбинцева) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Колбинцева) Стефанида

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.11.1840

Дата смерти

22.10.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1840

Отец: Колбинцевъ Иванъ

Мать: Колбинцева Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1862

Муж: Любимовъ Егоръ

Рождение ребёнка
08.09.1863

Дочь: Любимова Федора

Отец ребёнка: Любимовъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.10.1867
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Отъ лихорадки
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