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Панфиловъ Семенъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.02.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1852

Отец: Панфиловъ Михаилъ

Мать: Панфилова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1875

Дочь: Февронія

Мать ребёнка: Панфилова Евдокія Спиридонова

Преображенка, Каликинская волость
Рождение ребёнка
29.10.1877

Дочь: Зиновія

Мать ребёнка: Панфилова Евдокія Спиридонова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Евдокія Спиридонова