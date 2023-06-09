Панфиловъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения04.02.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1852
Отец: Панфиловъ Михаилъ
Мать: Панфилова Настасья
Рождение ребёнка
01.06.1875
Дочь: Февронія
Мать ребёнка: Панфилова Евдокія Спиридонова
Преображенка, Каликинская волость
Рождение ребёнка
29.10.1877
Дочь: Зиновія
Мать ребёнка: Панфилова Евдокія Спиридонова
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно