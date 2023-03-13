Панфилова Евдокія Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1875
Дочь: Февронія
Отец ребёнка: Панфиловъ Семенъ
Преображенка, Каликинская волость
Рождение ребёнка
29.10.1877
Дочь: Зиновія
Отец ребёнка: Панфиловъ Семенъ
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панфиловъ Семенъ