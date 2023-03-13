Панфилова Евдокія Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова Евдокія Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1875

Дочь: Февронія

Отец ребёнка: Панфиловъ Семенъ

Преображенка, Каликинская волость
Рождение ребёнка
29.10.1877

Дочь: Зиновія

Отец ребёнка: Панфиловъ Семенъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфиловъ Семенъ