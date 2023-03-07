Латышевъ Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышевъ Данила

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Латышевъ Ефимъ

Мать: Латышева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.06.1844

Жена: Латышева Пелагея

Рождение ребёнка
06.07.1845

Сын: Латышевъ Сергей

Мать ребёнка: Латышева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1846

Дочь: Латышева Устинья

Мать ребёнка: Латышева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1849

Сын: Латышевъ Якимъ (Вакинфъ)

Мать ребёнка: Латышева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1852

Сын: Латышевъ Иванъ

Мать ребёнка: Латышева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1855

Дочь: Николаева Елизавета

Мать ребёнка: Латышева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1858

Сын: Латышевъ Федоръ

Мать ребёнка: Латышева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1861

Сын: Латышевъ Василий

Мать ребёнка: Латышева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1865

Сын: Латышевъ Степанъ

Мать ребёнка: Латышева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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