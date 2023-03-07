Латышевъ Данила
Место рождения
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Латышевъ Ефимъ
Мать: Латышева Наталья
Бракосочетание
14.06.1844
Жена: Латышева Пелагея
Рождение ребёнка
06.07.1845
Сын: Латышевъ Сергей
Мать ребёнка: Латышева Пелагея
Рождение ребёнка
04.10.1846
Дочь: Латышева Устинья
Мать ребёнка: Латышева Пелагея
Рождение ребёнка
14.07.1849
Мать ребёнка: Латышева Пелагея
Рождение ребёнка
24.09.1852
Сын: Латышевъ Иванъ
Мать ребёнка: Латышева Пелагея
Рождение ребёнка
02.09.1855
Дочь: Николаева Елизавета
Мать ребёнка: Латышева Пелагея
Рождение ребёнка
10.02.1858
Сын: Латышевъ Федоръ
Мать ребёнка: Латышева Пелагея
Рождение ребёнка
13.04.1861
Сын: Латышевъ Василий
Мать ребёнка: Латышева Пелагея
Рождение ребёнка
26.11.1865
Сын: Латышевъ Степанъ
Мать ребёнка: Латышева Пелагея