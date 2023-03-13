Мамыкина-Кулакова (Кулакова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина-Кулакова (Кулакова) Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Кулаковъ Федотъ

Мать: Кулакова Анна

Рождение ребёнка
01.08.1807

Сын: Мамыкины Степанъ Авдотья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Фёдоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1807

Муж: Мамыкинъ Фёдоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1809

Дочь: Мамыкина Фекла

Отец ребёнка: Мамыкинъ Фёдоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1812

Сын: Мамыкинъ Родионъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Фёдоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1814

Сын: Мамыкинъ Ермолай

Отец ребёнка: Мамыкинъ Фёдоръ

Рождение ребёнка
12.01.1817

Дочь: Мамыкина Татьяна

Отец ребёнка: Мамыкинъ Фёдоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1821

Сын: Кулаковъ Андрей

Отец ребёнка: Кулаковъ Илья

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Латышева Пелагея

Отец ребёнка: Кулаковъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кулаковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаковъ Илья

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