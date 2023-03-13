Мамыкина-Кулакова (Кулакова) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Кулаковъ Федотъ
Мать: Кулакова Анна
Рождение ребёнка
01.08.1807
Отец ребёнка: Мамыкинъ Фёдоръ
Бракосочетание
10.11.1807
Муж: Мамыкинъ Фёдоръ
Рождение ребёнка
26.09.1809
Дочь: Мамыкина Фекла
Отец ребёнка: Мамыкинъ Фёдоръ
Рождение ребёнка
27.03.1812
Сын: Мамыкинъ Родионъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Фёдоръ
Рождение ребёнка
26.07.1814
Сын: Мамыкинъ Ермолай
Отец ребёнка: Мамыкинъ Фёдоръ
Рождение ребёнка
12.01.1817
Дочь: Мамыкина Татьяна
Отец ребёнка: Мамыкинъ Фёдоръ
Рождение ребёнка
18.08.1821
Сын: Кулаковъ Андрей
Отец ребёнка: Кулаковъ Илья
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Латышева Пелагея
Отец ребёнка: Кулаковъ Илья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кулаковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаковъ Илья