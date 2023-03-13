Кулакова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Родионъ (Гавриловъ)

Мать: Матрена Федорова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Юрина Марья

Отец ребёнка: Кулаковъ Федотъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Кулаковъ Федотъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ефимья

Отец ребёнка: Кулаковъ Федотъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кулаковъ Степанъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Федотъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Кулаковъ Федотъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Кулакова Ненила

Отец ребёнка: Кулаковъ Федотъ

Рождение ребёнка
25.08.1785

Дочь: Ляпкина Наталья

Отец ребёнка: Кулаковъ Федотъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Мамыкина-Кулакова Василиса

Отец ребёнка: Кулаковъ Федотъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаковъ Федотъ

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