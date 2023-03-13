Кулакова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Родионъ (Гавриловъ)
Мать: Матрена Федорова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Юрина Марья
Отец ребёнка: Кулаковъ Федотъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Кулаковъ Федотъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ефимья
Отец ребёнка: Кулаковъ Федотъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кулаковъ Степанъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Федотъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Кулаковъ Федотъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Кулакова Ненила
Отец ребёнка: Кулаковъ Федотъ
Рождение ребёнка
25.08.1785
Дочь: Ляпкина Наталья
Отец ребёнка: Кулаковъ Федотъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Мамыкина-Кулакова Василиса
Отец ребёнка: Кулаковъ Федотъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаковъ Федотъ