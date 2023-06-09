Кулаковъ Илья
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти11.01.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Кулаковъ Тимофей
Мать: Кулакова Ульяна
Бракосочетание
21.01.1812
Жена: Кулакова Агафья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кулаковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кулакова Агафья
Рождение ребёнка
29.09.1814
Сын: Кулаковъ Григорій
Мать ребёнка: Кулакова Агафья
Рождение ребёнка
24.10.1815
Дочь: Кулакова Настасья
Мать ребёнка: Кулакова Агафья
Рождение ребёнка
18.08.1821
Сын: Кулаковъ Андрей
Мать ребёнка: Мамыкина-Кулакова Василиса
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Латышева Пелагея
Мать ребёнка: Мамыкина-Кулакова Василиса
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кулаковъ Федоръ
Мать ребёнка: Мамыкина-Кулакова Василиса
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Аполлинария
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1857