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Кулаковъ Илья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1793

Дата смерти

11.01.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Кулаковъ Тимофей

Мать: Кулакова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1812

Жена: Кулакова Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Кулаковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кулакова Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1814

Сын: Кулаковъ Григорій

Мать ребёнка: Кулакова Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1815

Дочь: Кулакова Настасья

Мать ребёнка: Кулакова Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1821

Сын: Кулаковъ Андрей

Мать ребёнка: Мамыкина-Кулакова Василиса

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Латышева Пелагея

Мать ребёнка: Мамыкина-Кулакова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кулаковъ Федоръ

Мать ребёнка: Мамыкина-Кулакова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Аполлинария

Мать ребёнка: Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамыкина-Кулакова Василиса

Смерть
11.01.1857
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан