Кулакова (Аршинова, Лазарева (прием.)) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти28.07.1799
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Аршиновъ Иванъ
Мать: Аршинова Дарья Максимова
Бракосочетание
10.11.1784
Муж: Кулаковъ Тимофей
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мамыкина Варвара
Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Базлова Ирина
Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кулаковъ Илья
Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей
Смерть
28.07.1799