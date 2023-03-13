Кулакова (Аршинова, Лазарева (прием.)) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Аршинова, Лазарева (прием.)) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

28.07.1799

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Аршиновъ Иванъ

Мать: Аршинова Дарья Максимова

Бракосочетание
10.11.1784

Муж: Кулаковъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мамыкина Варвара

Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Базлова Ирина

Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кулаковъ Илья

Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
28.07.1799
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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