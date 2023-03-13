Аршиновъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршиновъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1773

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Аршиновъ Кирилъ

Мать: Анна Козмина

Рождение ребёнка
1761

Сын: Аршиновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Аршинова Дарья Максимова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Кулакова Ульяна

Мать ребёнка: Аршинова Дарья Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аршинова Дарья Максимова

Смерть
1773
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