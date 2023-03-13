Аршиновъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1773
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Аршиновъ Кирилъ
Мать: Анна Козмина
Рождение ребёнка
1761
Сын: Аршиновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Аршинова Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Кулакова Ульяна
Мать ребёнка: Аршинова Дарья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аршинова Дарья Максимова
Смерть
1773