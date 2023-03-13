Анна Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Аршиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Аршиновъ Кирилъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Аршиновъ Тимофей
Отец ребёнка: Аршиновъ Кирилъ
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Аршиновъ Кирилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аршиновъ Кирилъ