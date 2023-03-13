Анна Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Аршиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Аршиновъ Кирилъ

Рождение ребёнка
1744

Сын: Аршиновъ Тимофей

Отец ребёнка: Аршиновъ Кирилъ

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Аршиновъ Кирилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аршиновъ Кирилъ

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