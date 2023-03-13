Аршиновъ Кирилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршиновъ Кирилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Аршиновъ Иванъ Степановъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Аршиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Анна Козмина

Рождение ребёнка
1744

Сын: Аршиновъ Тимофей

Мать ребёнка: Анна Козмина

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Анна Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Козмина

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