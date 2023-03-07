Кулаковъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Кулаковъ Илья
Мать: Кулакова Агафья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Бусалаева Аполлинария
Мать ребёнка: Кулакова Прасковья
Рождение ребёнка
09.06.1834
Сын: Кулаковъ Федоръ
Мать ребёнка: Кулакова Прасковья
Рождение ребёнка
18.08.1836
Сын: Кулаковъ Дмитрий
Мать ребёнка: Кулакова Прасковья
Рождение ребёнка
12.11.1838
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Кулакова Прасковья
Рождение ребёнка
27.08.1841
Дочь: Гудомарова Устинья
Мать ребёнка: Кулакова Прасковья
Рождение ребёнка
24.12.1843
Сын: Кулаковъ Степанъ
Мать ребёнка: Кулакова Прасковья
Рождение ребёнка
25.04.1847
Сын: Кулаковъ Яковъ
Мать ребёнка: Кулакова Прасковья
Рождение ребёнка
12.05.1849
Сын: Кулаковъ Дмитрий
Мать ребёнка: Кулакова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулакова Прасковья