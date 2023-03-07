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Кулаковъ Михаилъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1813

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кулаковъ Илья

Мать: Кулакова Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Бусалаева Аполлинария

Мать ребёнка: Кулакова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1834

Сын: Кулаковъ Федоръ

Мать ребёнка: Кулакова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1836

Сын: Кулаковъ Дмитрий

Мать ребёнка: Кулакова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1838

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Кулакова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1841

Дочь: Гудомарова Устинья

Мать ребёнка: Кулакова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1843

Сын: Кулаковъ Степанъ

Мать ребёнка: Кулакова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1847

Сын: Кулаковъ Яковъ

Мать ребёнка: Кулакова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1849

Сын: Кулаковъ Дмитрий

Мать ребёнка: Кулакова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Прасковья

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