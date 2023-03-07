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Кулаковъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.06.1834

Дата смерти

27.12.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1834

Отец: Кулаковъ Михаилъ

Мать: Кулакова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1859

Жена: Кулакова Хрестинья

Рождение ребёнка
05.12.1863

Сын: Кулаковъ Николай

Мать ребёнка: Кулакова Хрестинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1866

Сын: Кулаковъ Антонъ

Мать ребёнка: Кулакова Хрестинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1867

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Кулакова Хрестинья

Рождение ребёнка
01.10.1869

Сын: Кулаковъ Романъ

Мать ребёнка: Кулакова Хрестинья

Каликинская волость
Рождение ребёнка
?.11.1871

Дочь: Кулакова Прасковья

Мать ребёнка: Кулакова Хрестинья

Рождение ребёнка
14.01.1873

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Кулакова Хрестинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1874

Дочь: Мамыкина Евдокия

Мать ребёнка: Кулакова Хрестинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Щипакина Анна

Мать ребёнка: Кулакова Хрестинья

Смерть
27.12.1904
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой слабости
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