Кулаковъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения09.06.1834
Дата смерти27.12.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1834
Отец: Кулаковъ Михаилъ
Мать: Кулакова Прасковья
Бракосочетание
02.02.1859
Жена: Кулакова Хрестинья
Рождение ребёнка
05.12.1863
Сын: Кулаковъ Николай
Мать ребёнка: Кулакова Хрестинья
Рождение ребёнка
06.07.1866
Сын: Кулаковъ Антонъ
Мать ребёнка: Кулакова Хрестинья
Рождение ребёнка
16.12.1867
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Кулакова Хрестинья
Рождение ребёнка
01.10.1869
Сын: Кулаковъ Романъ
Мать ребёнка: Кулакова Хрестинья
Каликинская волость
Рождение ребёнка
?.11.1871
Дочь: Кулакова Прасковья
Мать ребёнка: Кулакова Хрестинья
Рождение ребёнка
14.01.1873
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Кулакова Хрестинья
Рождение ребёнка
04.08.1874
Дочь: Мамыкина Евдокия
Мать ребёнка: Кулакова Хрестинья
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Щипакина Анна
Мать ребёнка: Кулакова Хрестинья
Смерть
27.12.1904
Причина смерти: Отъ старческой слабости