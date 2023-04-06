Кулакова (Булавина) Хрестинья
Место рождения
Дата рождения05.10.1837
Дата смерти11.02.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1837
Отец: Булавинъ Алексей
Мать: Булавина Варвара
Бракосочетание
02.02.1859
Муж: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
05.12.1863
Сын: Кулаковъ Николай
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
06.07.1866
Сын: Кулаковъ Антонъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
16.12.1867
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.10.1869
Сын: Кулаковъ Романъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Каликинская волость
Рождение ребёнка
?.11.1871
Дочь: Кулакова Прасковья
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
14.01.1873
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
04.08.1874
Дочь: Мамыкина Евдокия
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Щипакина Анна
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Смерть
11.02.1891