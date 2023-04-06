Кулакова (Булавина) Хрестинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Булавина) Хрестинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.10.1837

Дата смерти

11.02.1891

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1837

Отец: Булавинъ Алексей

Мать: Булавина Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1859

Муж: Кулаковъ Федоръ

Рождение ребёнка
05.12.1863

Сын: Кулаковъ Николай

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1866

Сын: Кулаковъ Антонъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1867

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Рождение ребёнка
01.10.1869

Сын: Кулаковъ Романъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Каликинская волость
Рождение ребёнка
?.11.1871

Дочь: Кулакова Прасковья

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Рождение ребёнка
14.01.1873

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1874

Дочь: Мамыкина Евдокия

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Щипакина Анна

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Смерть
11.02.1891
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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