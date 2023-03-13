Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Кулакова) Настасья
(Кулакова) Настасья
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.12.1867
Пол
Женский
Отец
Кулаковъ Федоръ
1834 г.р.
Мать
Кулакова (Булавина) Хрестинья
1837 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1867
Отец:
Кулаковъ Федоръ
Мать:
Кулакова Хрестинья
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия