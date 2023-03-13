(Кулакова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кулакова) Настасья

(Кулакова) Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1867

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1867

Отец: Кулаковъ Федоръ

Мать: Кулакова Хрестинья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close