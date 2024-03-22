Мамыкина (Кулакова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Кулакова) Евдокия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.08.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1874

Отец: Кулаковъ Федоръ

Мать: Кулакова Хрестинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1894

Муж: Мамыкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1895

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1897

Дочь: Мамыкина Анна

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1899

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий

Рождение ребёнка
25.12.1901

Сын: Мамыкинъ Степанъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1904

Дочь: Марфа Марья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1906

Сын: Мамыкинъ Борисъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1908

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1911

Сын: Мамыкинъ Александръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1913

Сын: Мамыкинъ Георгий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1915

Сын: Мамыкинъ Василий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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