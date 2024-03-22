Мамыкина (Кулакова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения04.08.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1874
Отец: Кулаковъ Федоръ
Мать: Кулакова Хрестинья
Бракосочетание
02.02.1894
Муж: Мамыкинъ Василий
Рождение ребёнка
16.04.1895
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий
Рождение ребёнка
08.06.1897
Дочь: Мамыкина Анна
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий
Рождение ребёнка
08.06.1899
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий
Рождение ребёнка
25.12.1901
Сын: Мамыкинъ Степанъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий
Рождение ребёнка
22.06.1904
Дочь: Марфа Марья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий
Рождение ребёнка
20.07.1906
Сын: Мамыкинъ Борисъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий
Рождение ребёнка
04.08.1908
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий
Рождение ребёнка
10.02.1911
Сын: Мамыкинъ Александръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий
Рождение ребёнка
17.04.1913
Сын: Мамыкинъ Георгий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий
Рождение ребёнка
28.02.1915
Сын: Мамыкинъ Василий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий