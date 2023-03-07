Бурлакова (Попкова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения07.10.1814
Дата смерти?.08.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1814
Отец: Попковъ Василей
Мать: Попкова Авдотья
Рождение ребёнка
15.01.1833
Сын: Бурлаковъ Антонъ
Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Павелъ
Рождение ребёнка
18.02.1834
Сын: Бурлаковъ Федоръ
Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Павелъ
Рождение ребёнка
22.01.1837
Сын: Бурлаковъ Климанъ
Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Павелъ
Рождение ребёнка
23.02.1839
Сын: Бурлаковъ Василий
Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Павелъ
Рождение ребёнка
03.06.1841
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Павелъ
Рождение ребёнка
04.02.1844
Сын: Бурлаковъ Никифоръ
Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Павелъ
Рождение ребёнка
28.03.1847
Сын: Бурлаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1848
Причина смерти: отъ холеры