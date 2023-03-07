Бурлакова (Попкова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Попкова) Пелагея

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.10.1814

Дата смерти

?.08.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1814

Отец: Попковъ Василей

Мать: Попкова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1833

Сын: Бурлаковъ Антонъ

Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1834

Сын: Бурлаковъ Федоръ

Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1837

Сын: Бурлаковъ Климанъ

Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1839

Сын: Бурлаковъ Василий

Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1841

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1844

Сын: Бурлаковъ Никифоръ

Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1847

Сын: Бурлаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаковъ (богомоловъ) Павелъ

Смерть
?.08.1848
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ холеры
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