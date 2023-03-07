Бурлаковъ (Богомоловъ) Павелъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлаковъ (Богомоловъ) Павелъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.11.1812

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1812

Отец: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий

Мать: Бурлакова Степанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1833

Сын: Бурлаковъ Антонъ

Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1834

Сын: Бурлаковъ Федоръ

Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1837

Сын: Бурлаковъ Климанъ

Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1839

Сын: Бурлаковъ Василий

Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1841

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1844

Сын: Бурлаковъ Никифоръ

Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1847

Сын: Бурлаковъ Иванъ

Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.10.1848

Жена: Бурлакова Анна (приемъ Садовникова)

Рождение ребёнка
16.03.1854

Сын: Бурлаковъ Василий

Мать ребёнка: Бурлакова Анна (приемъ Садовникова)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1855

Сын: Бурлаковъ Карпъ

Мать ребёнка: Бурлакова Анна (приемъ Садовникова)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1858

Дочь: Бурлакова Федосья

Мать ребёнка: Бурлакова Анна (приемъ Садовникова)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1859

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Бурлакова Анна (приемъ Садовникова)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1862

Сын: Бурлаковъ Петръ

Мать ребёнка: Бурлакова Анна (приемъ Садовникова)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1864

Сын: Бурлаковъ Степанъ

Мать ребёнка: Бурлакова Анна (приемъ Садовникова)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурлакова Пелагея

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