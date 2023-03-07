Бурлаковъ (Богомоловъ) Павелъ
Место рождения
Дата рождения05.11.1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий
Мать: Бурлакова Степанида
Сын: Бурлаковъ Антонъ
Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея
Сын: Бурлаковъ Федоръ
Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея
Сын: Бурлаковъ Климанъ
Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея
Сын: Бурлаковъ Василий
Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея
Сын: Бурлаковъ Никифоръ
Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея
Сын: Бурлаковъ Иванъ
Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея
Сын: Бурлаковъ Василий
Мать ребёнка: Бурлакова Анна (приемъ Садовникова)
Сын: Бурлаковъ Карпъ
Мать ребёнка: Бурлакова Анна (приемъ Садовникова)
Дочь: Бурлакова Федосья
Мать ребёнка: Бурлакова Анна (приемъ Садовникова)
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Бурлакова Анна (приемъ Садовникова)
Сын: Бурлаковъ Петръ
Мать ребёнка: Бурлакова Анна (приемъ Садовникова)
Сын: Бурлаковъ Степанъ
Мать ребёнка: Бурлакова Анна (приемъ Садовникова)
Жена: Бурлакова Пелагея