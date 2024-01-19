Бурлаковъ (Богомоловъ) Игнатий
Место рождения
Дата рождения1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Богомоловъ Иванъ
Мать: Богомолова Матрена
Бракосочетание
29.01.1800
Жена: Бурлакова Степанида
Рождение ребёнка
14.10.1807
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Бурлакова Степанида
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Бурлакова Анна
Мать ребёнка: Бурлакова Степанида
Рождение ребёнка
05.11.1812
Сын: Бурлаковъ (богомоловъ) Павелъ
Мать ребёнка: Бурлакова Степанида
Рождение ребёнка
19.05.1815
Дочь: Голубцова Елена
Мать ребёнка: Бурлакова Степанида
Рождение ребёнка
29.05.1818
Дочь: Буянова Воронова Федосья
Мать ребёнка: Бурлакова Степанида
Рождение ребёнка
13.06.1821
Мать ребёнка: Бурлакова Степанида
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Титова Елена
Мать ребёнка: Бурлакова Степанида