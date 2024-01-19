Бурлаковъ (Богомоловъ) Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлаковъ (Богомоловъ) Игнатий

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Богомоловъ Иванъ

Мать: Богомолова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1800

Жена: Бурлакова Степанида

Рождение ребёнка
14.10.1807

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Бурлакова Степанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Бурлакова Анна

Мать ребёнка: Бурлакова Степанида

Рождение ребёнка
05.11.1812

Сын: Бурлаковъ (богомоловъ) Павелъ

Мать ребёнка: Бурлакова Степанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1815

Дочь: Голубцова Елена

Мать ребёнка: Бурлакова Степанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1818

Дочь: Буянова Воронова Федосья

Мать ребёнка: Бурлакова Степанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1821

Сын: Бурлаковъ Петръ Тимофей

Мать ребёнка: Бурлакова Степанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Титова Елена

Мать ребёнка: Бурлакова Степанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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