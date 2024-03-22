Голубцова (Бурлакова) Елена
Место рождения
Дата рождения19.05.1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.05.1815
Отец: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий
Мать: Бурлакова Степанида
Бракосочетание
?.01.1835
Муж: Голубцовъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
05.09.1837
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Голубцовъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
07.10.1840
Дочь: Варганова Евлампія
Отец ребёнка: Голубцовъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
09.07.1843
Дочь: Миногина, Ляпкина Ольга
Отец ребёнка: Голубцовъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
26.01.1846
Дочь: Чекалова Мария
Отец ребёнка: Голубцовъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
07.10.1848
Сын: Голубцовъ Евлампій
Отец ребёнка: Голубцовъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
11.08.1851
Сын: Голубцовъ Александръ
Отец ребёнка: Голубцовъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
02.04.1854
Сын: Голубцовъ Иосифъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Гавріилъ