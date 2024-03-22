Голубцова (Бурлакова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубцова (Бурлакова) Елена

Голубцова (Бурлакова) Елена

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.05.1815

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1815

Отец: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий

Мать: Бурлакова Степанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1835

Муж: Голубцовъ Гавріилъ

Рождение ребёнка
05.09.1837

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Голубцовъ Гавріилъ

Рождение ребёнка
07.10.1840

Дочь: Варганова Евлампія

Отец ребёнка: Голубцовъ Гавріилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1843

Дочь: Миногина, Ляпкина Ольга

Отец ребёнка: Голубцовъ Гавріилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1846

Дочь: Чекалова Мария

Отец ребёнка: Голубцовъ Гавріилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1848

Сын: Голубцовъ Евлампій

Отец ребёнка: Голубцовъ Гавріилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1851

Сын: Голубцовъ Александръ

Отец ребёнка: Голубцовъ Гавріилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1854

Сын: Голубцовъ Иосифъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Гавріилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close