Варганова (Голубцовъ) Евлампія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарганова (Голубцовъ) Евлампія

Варганова (Голубцовъ) Евлампія

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.10.1840

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1840

Отец: Голубцовъ Гавріилъ

Мать: Голубцова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.01.1858

Муж: Варгановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1859

Дочь: Гордѣева Ирина

Отец ребёнка: Варгановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1861

Сын: Варгановъ Яковъ

Отец ребёнка: Варгановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1864

Дочь: Ксенія

Отец ребёнка: Варгановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1865

Сын: Варгановъ Иванъ

Отец ребёнка: Варгановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1870

Сын: Варгановъ Еремѣй

Отец ребёнка: Варгановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1871

Сын: Варгановъ Степанъ

Отец ребёнка: Варгановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1873

Сын: Варгановъ Андрей

Отец ребёнка: Варгановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1876

Сын: Варгановъ Андрей

Отец ребёнка: Варгановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Варганова Елена

Отец ребёнка: Варгановъ Григорій

Рождение ребёнка
1885

Сын: Варгановъ Алексѣй

Отец ребёнка: Варгановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1907
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой слабости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close