Варганова (Голубцовъ) Евлампія
Место рождения
Дата рождения07.10.1840
Дата смерти1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1840
Отец: Голубцовъ Гавріилъ
Мать: Голубцова Елена
Бракосочетание
17.01.1858
Муж: Варгановъ Григорій
Рождение ребёнка
24.04.1859
Дочь: Гордѣева Ирина
Отец ребёнка: Варгановъ Григорій
Рождение ребёнка
10.10.1861
Сын: Варгановъ Яковъ
Отец ребёнка: Варгановъ Григорій
Рождение ребёнка
16.01.1864
Дочь: Ксенія
Отец ребёнка: Варгановъ Григорій
Рождение ребёнка
21.08.1865
Сын: Варгановъ Иванъ
Отец ребёнка: Варгановъ Григорій
Рождение ребёнка
01.05.1870
Сын: Варгановъ Еремѣй
Отец ребёнка: Варгановъ Григорій
Рождение ребёнка
24.12.1871
Сын: Варгановъ Степанъ
Отец ребёнка: Варгановъ Григорій
Рождение ребёнка
18.08.1873
Сын: Варгановъ Андрей
Отец ребёнка: Варгановъ Григорій
Рождение ребёнка
02.10.1876
Сын: Варгановъ Андрей
Отец ребёнка: Варгановъ Григорій
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Варганова Елена
Отец ребёнка: Варгановъ Григорій
Рождение ребёнка
1885
Сын: Варгановъ Алексѣй
Отец ребёнка: Варгановъ Григорій
Смерть
1907
Причина смерти: Отъ старческой слабости