Бурлакова (Кечаева Горшенина) Степанида
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти?.01.1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Горшенинъ Кечаевъ Андрей
Мать: Горшенина Евдокия
Бракосочетание
29.01.1800
Рождение ребёнка
14.10.1807
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Бурлакова Анна
Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий
Рождение ребёнка
05.11.1812
Сын: Бурлаковъ (богомоловъ) Павелъ
Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий
Рождение ребёнка
19.05.1815
Дочь: Голубцова Елена
Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий
Рождение ребёнка
29.05.1818
Дочь: Буянова Воронова Федосья
Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий
Рождение ребёнка
13.06.1821
Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Титова Елена
Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий
Смерть
?.01.1838