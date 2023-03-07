Бурлакова (Кечаева Горшенина) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурлакова (Кечаева Горшенина) Степанида

Бурлакова (Кечаева Горшенина) Степанида

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1781

Дата смерти

?.01.1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Горшенинъ Кечаевъ Андрей

Мать: Горшенина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1800

Муж: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий

Рождение ребёнка
14.10.1807

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Бурлакова Анна

Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий

Рождение ребёнка
05.11.1812

Сын: Бурлаковъ (богомоловъ) Павелъ

Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1815

Дочь: Голубцова Елена

Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1818

Дочь: Буянова Воронова Федосья

Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1821

Сын: Бурлаковъ Петръ Тимофей

Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Титова Елена

Отец ребёнка: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.01.1838
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close