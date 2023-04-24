Буянова Воронова (Бурлакова) Федосья
Место рождения
Дата рождения29.05.1818
Дата смерти24.01.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1818
Отец: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий
Мать: Бурлакова Степанида
Бракосочетание
?.10.1836
Муж: Буяновъ Дмитрий
Рождение ребёнка
02.07.1838
Дочь: Февронья
Отец ребёнка: Буяновъ Дмитрий
Рождение ребёнка
03.01.1840
Дочь: Буянова Аполлинария
Отец ребёнка: Буяновъ Дмитрий
Рождение ребёнка
03.04.1842
Сын: Буяновъ Вороновъ Георгий (егоръ)
Отец ребёнка: Буяновъ Дмитрий
Рождение ребёнка
08.06.1844
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Буяновъ Дмитрий
Бракосочетание
03.02.1846
Муж: Вороновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
23.05.1847
Дочь: Воронова Елена
Отец ребёнка: Вороновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
25.05.1848
Дочь: Воронова Марья
Отец ребёнка: Вороновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
02.03.1851
Дочь: Воронова Дарья
Отец ребёнка: Вороновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
23.10.1854
Сын: Вороновъ Яковъ
Отец ребёнка: Вороновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
18.10.1855
Сын: Вороновъ Андрей
Отец ребёнка: Вороновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
01.11.1856
Сын: Вороновъ Кузьма
Отец ребёнка: Вороновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
09.09.1857
Сын: Вороновъ Захаръ
Отец ребёнка: Вороновъ Ефимъ
Смерть
24.01.1883