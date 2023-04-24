Буянова Воронова (Бурлакова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянова Воронова (Бурлакова) Федосья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.05.1818

Дата смерти

24.01.1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1818

Отец: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий

Мать: Бурлакова Степанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.10.1836

Муж: Буяновъ Дмитрий

Рождение ребёнка
02.07.1838

Дочь: Февронья

Отец ребёнка: Буяновъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1840

Дочь: Буянова Аполлинария

Отец ребёнка: Буяновъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1842

Сын: Буяновъ Вороновъ Георгий (егоръ)

Отец ребёнка: Буяновъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1844

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Буяновъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1846

Муж: Вороновъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1847

Дочь: Воронова Елена

Отец ребёнка: Вороновъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1848

Дочь: Воронова Марья

Отец ребёнка: Вороновъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1851

Дочь: Воронова Дарья

Отец ребёнка: Вороновъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1854

Сын: Вороновъ Яковъ

Отец ребёнка: Вороновъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1855

Сын: Вороновъ Андрей

Отец ребёнка: Вороновъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1856

Сын: Вороновъ Кузьма

Отец ребёнка: Вороновъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1857

Сын: Вороновъ Захаръ

Отец ребёнка: Вороновъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.01.1883
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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