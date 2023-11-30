Буяновъ Вороновъ Георгий (егоръ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуяновъ Вороновъ Георгий (егоръ)

Буяновъ Вороновъ Георгий (егоръ)

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.04.1842

Дата смерти

08.08.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1842

Отец: Буяновъ Дмитрий

Мать: Буянова Воронова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1863

Жена: Буянова Анна

Рождение ребёнка
30.09.1864

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Буянова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1867

Сын: Буяновъ Архипъ

Мать ребёнка: Буянова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1869

Сын: Буяновъ Николай

Мать ребёнка: Буянова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1873

Сын: Буяновъ Вороновъ Егоръ

Мать ребёнка: Буянова Анна

Рождение ребёнка
01.10.1875

Сын: Буяновъ Вороновъ Алексей

Мать ребёнка: Буянова Анна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Буянова Ефимья

Мать ребёнка: Буянова Анна

Смерть
08.08.1908
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close