Буяновъ Вороновъ Георгий (егоръ)
Место рождения
Дата рождения03.04.1842
Дата смерти08.08.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1842
Отец: Буяновъ Дмитрий
Мать: Буянова Воронова Федосья
Бракосочетание
23.01.1863
Жена: Буянова Анна
Рождение ребёнка
30.09.1864
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Буянова Анна
Рождение ребёнка
21.02.1867
Сын: Буяновъ Архипъ
Мать ребёнка: Буянова Анна
Рождение ребёнка
26.07.1869
Сын: Буяновъ Николай
Мать ребёнка: Буянова Анна
Рождение ребёнка
04.04.1873
Мать ребёнка: Буянова Анна
Рождение ребёнка
01.10.1875
Мать ребёнка: Буянова Анна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Буянова Ефимья
Мать ребёнка: Буянова Анна
Смерть
08.08.1908