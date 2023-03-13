Богомолова (Аверьянова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова (Аверьянова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Иванъ Аверьяновъ

Мать: Шебанова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий

Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1785

Сын: Богомоловъ Бурлаковъ Федоръ

Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Щипакина Анисья

Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1794

Дочь: Батанина, Полубоярова Дарья

Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомоловъ Иванъ

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