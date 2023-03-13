Богомолова (Аверьянова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Иванъ Аверьяновъ
Мать: Шебанова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Бурлаковъ (богомоловъ) Игнатий
Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.05.1785
Сын: Богомоловъ Бурлаковъ Федоръ
Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Щипакина Анисья
Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.03.1794
Дочь: Батанина, Полубоярова Дарья
Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богомоловъ Иванъ