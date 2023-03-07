Батанина, Полубоярова (Бурлакова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батанина, Полубоярова (Бурлакова) Дарья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.03.1794

Дата смерти

02.09.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1794

Отец: Богомоловъ Иванъ

Мать: Богомолова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1814

Муж: Полубояровъ Федоръ

Рождение ребёнка
1823

Сын: Полубояровъ Федоръ

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.03.1836

Дочь: Батанина Дарья

Отец ребёнка: Батанинъ Кириллъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.03.1836

Дочь: Батанина Марья

Отец ребёнка: Батанинъ Кириллъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батанинъ Кириллъ

Смерть
02.09.1860
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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