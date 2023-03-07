Батанина, Полубоярова (Бурлакова) Дарья
Место рождения
Дата рождения02.03.1794
Дата смерти02.09.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1794
Отец: Богомоловъ Иванъ
Мать: Богомолова Матрена
Бракосочетание
29.01.1814
Муж: Полубояровъ Федоръ
Рождение ребёнка
1823
Сын: Полубояровъ Федоръ
Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ
Рождение ребёнка
?.03.1836
Дочь: Батанина Дарья
Отец ребёнка: Батанинъ Кириллъ
Рождение ребёнка
?.03.1836
Дочь: Батанина Марья
Отец ребёнка: Батанинъ Кириллъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батанинъ Кириллъ
Смерть
02.09.1860