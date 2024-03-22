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Полубояровъ Федоръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Полубояровъ Федоръ

Мать: Батанина, Полубоярова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.06.1842

Жена: Полубоярова Фекла

Работа или профессия
Между 1843 и 1849
Служитель
Рождение ребёнка
15.01.1844

Сын: Полубояровъ Евгений

Мать ребёнка: Полубоярова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1845

Сын: Полубояровъ Михаилъ

Мать ребёнка: Полубоярова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1848

Дочь: Мамыкина Евдокия

Мать ребёнка: Полубоярова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1850

Сын: Полубояровъ Иванъ

Мать ребёнка: Полубоярова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1851

Сын: Полубояровъ Никифоръ

Мать ребёнка: Полубоярова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1852

Сын: Полубояровъ Александръ

Мать ребёнка: Полубоярова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1854

Дочь: Полубоярова Марья

Мать ребёнка: Полубоярова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1856

Сын: Полубояровъ Иванъ

Мать ребёнка: Полубоярова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1857

Дочь: Шумкина Елизавета

Мать ребёнка: Полубоярова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1860

Сын: Полубояровъ Александръ

Мать ребёнка: Полубоярова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1863

Сын: Полубояровъ Иванъ

Мать ребёнка: Полубоярова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1866

Сын: Полубояровъ Григорий

Мать ребёнка: Полубоярова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1869

Сын: Полубояровъ Александръ

Мать ребёнка: Полубоярова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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