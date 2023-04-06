Мамыкина (Полубоярова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Полубоярова) Евдокия

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.02.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1848

Отец: Полубояровъ Федоръ

Мать: Полубоярова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.07.1868

Муж: Мамыкинъ Александръ

Рождение ребёнка
17.01.1870

Сын: Мамыкинъ Василий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1872

Дочь: Мамыкина Елена

Отец ребёнка: Мамыкинъ Александръ

Рождение ребёнка
14.09.1888

Сын: Мамыкинъ Константинъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамыкинъ Николай

Отец ребёнка: Мамыкинъ Александръ

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