Мамыкина (Полубоярова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения12.02.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1848
Отец: Полубояровъ Федоръ
Мать: Полубоярова Фекла
Бракосочетание
21.07.1868
Муж: Мамыкинъ Александръ
Рождение ребёнка
17.01.1870
Сын: Мамыкинъ Василий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Александръ
Рождение ребёнка
20.05.1872
Дочь: Мамыкина Елена
Отец ребёнка: Мамыкинъ Александръ
Рождение ребёнка
14.09.1888
Сын: Мамыкинъ Константинъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Александръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамыкинъ Николай
Отец ребёнка: Мамыкинъ Александръ