Полубоярова (Юрина) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубоярова (Юрина) Фекла

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Юринъ Михаилъ

Мать: Юрина Настасья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.06.1842

Муж: Полубояровъ Федоръ

Рождение ребёнка
15.01.1844

Сын: Полубояровъ Евгений

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1845

Сын: Полубояровъ Михаилъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1848

Дочь: Мамыкина Евдокия

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1850

Сын: Полубояровъ Иванъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1851

Сын: Полубояровъ Никифоръ

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1852

Сын: Полубояровъ Александръ

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1854

Дочь: Полубоярова Марья

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1856

Сын: Полубояровъ Иванъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1857

Дочь: Шумкина Елизавета

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1860

Сын: Полубояровъ Александръ

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1863

Сын: Полубояровъ Иванъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1866

Сын: Полубояровъ Григорий

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1869

Сын: Полубояровъ Александръ

Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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