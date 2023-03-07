Полубоярова (Юрина) Фекла
Место рождения
Дата рождения1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Юринъ Михаилъ
Мать: Юрина Настасья Иванова
Бракосочетание
29.06.1842
Муж: Полубояровъ Федоръ
Рождение ребёнка
15.01.1844
Сын: Полубояровъ Евгений
Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ
Рождение ребёнка
06.11.1845
Сын: Полубояровъ Михаилъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ
Рождение ребёнка
12.02.1848
Дочь: Мамыкина Евдокия
Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ
Рождение ребёнка
22.04.1850
Рождение ребёнка
01.06.1851
Сын: Полубояровъ Никифоръ
Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ
Рождение ребёнка
22.08.1852
Рождение ребёнка
10.03.1854
Дочь: Полубоярова Марья
Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.06.1856
Рождение ребёнка
06.10.1857
Дочь: Шумкина Елизавета
Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.06.1860
Рождение ребёнка
17.08.1863
Рождение ребёнка
15.04.1866
Сын: Полубояровъ Григорий
Отец ребёнка: Полубояровъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.07.1869