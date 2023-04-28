Мамыкина (Ерина) Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Ерина) Маремьяна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.02.1804

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1804

Отец: Юринъ Михаилъ

Мать: Юрина Настасья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Мамыкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Мамыкинъ Василий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1836

Дочь: Аполлинария

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1838

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1839

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
1840
Отпущенница
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкинъ Яковъ

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