Мамыкина (Ерина) Маремьяна
Место рождения
Дата рождения06.02.1804
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1804
Отец: Юринъ Михаилъ
Мать: Юрина Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мамыкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1831
Сын: Мамыкинъ Василий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
01.01.1836
Дочь: Аполлинария
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
?.01.1838
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
15.10.1839
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Работа или профессия
1840
Отпущенница
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамыкинъ Яковъ