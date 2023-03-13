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Иванъ Аверьяновъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Аверьянъ

Мать: Федосья Дмитрева

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Богомолова Матрена

Мать ребёнка: Шебанова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Шебанова Агафья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Аверьяновъ Романъ

Мать ребёнка: Шебанова Агафья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Шебанова Агафья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Аверьяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Шебанова Агафья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебанова Агафья Иванова

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