Иванъ Аверьяновъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Аверьянъ
Мать: Федосья Дмитрева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Богомолова Матрена
Мать ребёнка: Шебанова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Шебанова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Аверьяновъ Романъ
Мать ребёнка: Шебанова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Шебанова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Аверьяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Шебанова Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шебанова Агафья Иванова