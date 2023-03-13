Аверьянъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Дмитрева
Рождение ребёнка
1728
Сын: Галаевъ Кирсанъ
Мать ребёнка: Федосья Дмитрева
Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744
Сын: Иванъ Аверьяновъ
Мать ребёнка: Федосья Дмитрева