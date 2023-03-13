Аверьянъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверьянъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1709 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Дмитрева

Рождение ребёнка
1728

Сын: Галаевъ Кирсанъ

Мать ребёнка: Федосья Дмитрева

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Иванъ Аверьяновъ

Мать ребёнка: Федосья Дмитрева

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