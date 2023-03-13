Шебанова Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти05.09.1799
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Иванъ Григорьевъ
Мать: Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1753
Сын: Шебановъ Андрей
Отец ребёнка: Шебановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Богомолова Матрена
Отец ребёнка: Иванъ Аверьяновъ
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Шебановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Иванъ Аверьяновъ
Рождение ребёнка
1768
Сын: Аверьяновъ Романъ
Отец ребёнка: Иванъ Аверьяновъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Иванъ Аверьяновъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Аверьяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Иванъ Аверьяновъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шебановъ Егоръ
Отец ребёнка: Шебановъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шебановъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ Аверьяновъ
Смерть
05.09.1799