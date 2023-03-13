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Шебанова Агафья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

05.09.1799

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Иванъ Григорьевъ

Мать: Ирина Никитина

Рождение ребёнка
1753

Сын: Шебановъ Андрей

Отец ребёнка: Шебановъ Иванъ

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Богомолова Матрена

Отец ребёнка: Иванъ Аверьяновъ

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Шебановъ Иванъ

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Иванъ Аверьяновъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Аверьяновъ Романъ

Отец ребёнка: Иванъ Аверьяновъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Иванъ Аверьяновъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Аверьяновъ Иванъ

Отец ребёнка: Иванъ Аверьяновъ

Рождение ребёнка
1780

Сын: Шебановъ Егоръ

Отец ребёнка: Шебановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шебановъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ Аверьяновъ

Смерть
05.09.1799
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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