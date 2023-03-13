Ирина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Никитина

Ирина Никитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Савелий

Отец ребёнка: Иванъ Григорьевъ

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Афонасий Ивановъ

Отец ребёнка: Иванъ Григорьевъ

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Шебанова Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иванъ Григорьевъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ Григорьевъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close