Богомоловъ Бурлаковъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения12.05.1785
Дата смерти11.12.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1785
Отец: Богомоловъ Иванъ
Мать: Богомолова Матрена
Рождение ребёнка
12.08.1810
Сын: Бурлаковъ Максимъ
Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея
Рождение ребёнка
21.06.1812
Сын: Бурлаковъ Леонтий
Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея
Рождение ребёнка
09.06.1813
Сын: Бурлаковъ Федоръ
Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея
Рождение ребёнка
28.01.1815
Дочь: Колесникова Анна
Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея
Рождение ребёнка
09.02.1817
Дочь: Любимовъ Маремьяна
Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея
Рождение ребёнка
25.02.1820
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бурлаковъ Миронъ
Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея
Рождение ребёнка
1832
Сын: Богомоловъ Сидоръ
Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурлакова Пелагея
Смерть
11.12.1843