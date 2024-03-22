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Богомоловъ Бурлаковъ Федоръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.05.1785

Дата смерти

11.12.1843

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1785

Отец: Богомоловъ Иванъ

Мать: Богомолова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1810

Сын: Бурлаковъ Максимъ

Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея

Рождение ребёнка
21.06.1812

Сын: Бурлаковъ Леонтий

Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1813

Сын: Бурлаковъ Федоръ

Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1815

Дочь: Колесникова Анна

Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1817

Дочь: Любимовъ Маремьяна

Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1820

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Бурлаковъ Миронъ

Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Богомоловъ Сидоръ

Мать ребёнка: Бурлакова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурлакова Пелагея

Смерть
11.12.1843
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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