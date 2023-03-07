Любимовъ (Бурлакова) Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимовъ (Бурлакова) Маремьяна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.02.1817

Дата смерти

13.06.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1817

Отец: Богомоловъ Бурлаковъ Федоръ

Мать: Бурлакова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.02.1843

Муж: Любимовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
11.08.1844

Дочь: Романова Наталія

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1846

Сын: Любимовъ Евтропий

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1848

Сын: Любимовъ Алексей

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1851

Сын: Любимовъ Адрианъ

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1852

Дочь: Любимова Наталья

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1854

Сын: Любимовъ Артемий

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.06.1861
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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