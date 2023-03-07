Любимовъ (Бурлакова) Маремьяна
Место рождения
Дата рождения09.02.1817
Дата смерти13.06.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1817
Отец: Богомоловъ Бурлаковъ Федоръ
Мать: Бурлакова Пелагея
Бракосочетание
09.02.1843
Муж: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
11.08.1844
Дочь: Романова Наталія
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
01.03.1846
Сын: Любимовъ Евтропий
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
09.02.1848
Сын: Любимовъ Алексей
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
20.08.1851
Сын: Любимовъ Адрианъ
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
22.08.1852
Дочь: Любимова Наталья
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
23.03.1854
Сын: Любимовъ Артемий
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Смерть
13.06.1861