Романова (Любимова) Наталія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Любимова) Наталія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.08.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1844

Отец: Любимовъ Михаилъ

Мать: Любимовъ Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.10.1867

Муж: Романовъ Митрофанъ

Рождение ребёнка
05.03.1869

Сын: Романовъ Папа

Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ

Михайловка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Романовъ Василій

Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ

Рождение ребёнка
18.11.1872

Сын: Романовъ Григорій

Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ

Михайловка
Рождение ребёнка
06.01.1875

Сын: Романовъ Иванъ

Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ

Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романовъ Семенъ

Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ