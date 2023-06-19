Романова (Любимова) Наталія
Место рождения
Дата рождения11.08.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1844
Отец: Любимовъ Михаилъ
Мать: Любимовъ Маремьяна
Бракосочетание
29.10.1867
Муж: Романовъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
05.03.1869
Сын: Романовъ Папа
Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ
Михайловка
Рождение ребёнка
1871
Сын: Романовъ Василій
Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
18.11.1872
Сын: Романовъ Григорій
Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ
Михайловка
Рождение ребёнка
06.01.1875
Сын: Романовъ Иванъ
Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ
Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романовъ Семенъ
Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ