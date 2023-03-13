Романовъ Папа
Место рожденияМихайловка
Дата рождения05.03.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1869
Отец: Романовъ Митрофанъ
Мать: Романова Наталія
Михайловка
Рождение ребёнка
24.02.1891
Сын: Романовъ Алексей
Мать ребёнка: Романова Ирина
Рождение ребёнка
01.04.1892
Сын: Романовъ Евтихий
Мать ребёнка: Романова Ирина
Михайловка
Рождение ребёнка
25.10.1894
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Романова Ирина
Рождение ребёнка
09.03.1901
Дочь: Романова Марья
Мать ребёнка: Романова Ирина
Бракосочетание
20.04.1915
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Ирина