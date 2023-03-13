Романовъ Папа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомановъ Папа

Романовъ Папа

avatar

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

05.03.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1869

Отец: Романовъ Митрофанъ

Мать: Романова Наталія

Михайловка
Рождение ребёнка
24.02.1891

Сын: Романовъ Алексей

Мать ребёнка: Романова Ирина

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1892

Сын: Романовъ Евтихий

Мать ребёнка: Романова Ирина

Михайловка
Рождение ребёнка
25.10.1894

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Романова Ирина

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1901

Дочь: Романова Марья

Мать ребёнка: Романова Ирина

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
20.04.1915

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Ирина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close