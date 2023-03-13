Романовъ Григорій
Место рожденияМихайловка
Дата рождения18.11.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1872
Отец: Романовъ Митрофанъ
Мать: Романова Наталія
Михайловка
Бракосочетание
04.02.1893
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1901
Дочь: Еѵдокія
Мать ребёнка: Романова Анастасія Мартемьянова
Рождение ребёнка
27.11.1907
Сын: Романовъ Николай
Мать ребёнка: Романова Анастасія Мартемьянова
Рождение ребёнка
04.07.1909
Сын: Романовъ Сергѣй
Мать ребёнка: Романова Анастасія Мартемьянова
Рождение ребёнка
10.12.1913
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Романова Анастасія Мартемьянова
село Михайловское