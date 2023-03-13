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Романовъ Григорій

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

18.11.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1872

Отец: Романовъ Митрофанъ

Мать: Романова Наталія

Михайловка
Бракосочетание
04.02.1893

Жена: Романова Анастасія Мартемьянова

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1901

Дочь: Еѵдокія

Мать ребёнка: Романова Анастасія Мартемьянова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
27.11.1907

Сын: Романовъ Николай

Мать ребёнка: Романова Анастасія Мартемьянова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1909

Сын: Романовъ Сергѣй

Мать ребёнка: Романова Анастасія Мартемьянова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1913

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Романова Анастасія Мартемьянова

село Михайловское
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