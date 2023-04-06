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Любимовъ Алексей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.02.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1848

Отец: Любимовъ Михаилъ

Мать: Любимовъ Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1874

Сын: Любимовъ Александръ

Мать ребёнка: Любимова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1875

Жена: Любимова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1875

Сын: Любимовъ Георгий

Мать ребёнка: Любимова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1883

Сын: Любимовъ Сергей

Мать ребёнка: Любимова Дарья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1888

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Любимова Дарья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Александра

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