Любимовъ Алексей
Место рождения
Дата рождения09.02.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1848
Отец: Любимовъ Михаилъ
Мать: Любимовъ Маремьяна
Рождение ребёнка
04.09.1874
Сын: Любимовъ Александръ
Мать ребёнка: Любимова Александра
Бракосочетание
03.02.1875
Жена: Любимова Дарья
Рождение ребёнка
23.11.1875
Сын: Любимовъ Георгий
Мать ребёнка: Любимова Дарья
Рождение ребёнка
08.09.1883
Сын: Любимовъ Сергей
Мать ребёнка: Любимова Дарья
Рождение ребёнка
30.01.1888
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Любимова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любимова Александра