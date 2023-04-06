Любимова (Суровцова) Александра
Место рождения
Дата рождения12.04.1854
Дата смерти30.10.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1854
Отец: Суровцовъ Малафей
Мать: Суровцова Анна
Рождение ребёнка
04.09.1874
Сын: Любимовъ Александръ
Отец ребёнка: Любимовъ Алексей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимовъ Алексей
Смерть
30.10.1874
Причина смерти: Послѣ разрешениія отъ бременныхъ родовъ