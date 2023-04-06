Любимова (Суровцова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Суровцова) Александра

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.04.1854

Дата смерти

30.10.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1854

Отец: Суровцовъ Малафей

Мать: Суровцова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1874

Сын: Любимовъ Александръ

Отец ребёнка: Любимовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимовъ Алексей

Смерть
30.10.1874
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Послѣ разрешениія отъ бременныхъ родовъ
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