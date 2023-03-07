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Суровцовъ Малафей

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1821

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Суровцовъ Сергей

Мать: Суровцова Устинья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.05.1849

Жена: Суровцова Анна

Рождение ребёнка
29.04.1850

Дочь: Антипина Пелагѣя

Мать ребёнка: Суровцова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
1850
Отставной солдатъ
Рождение ребёнка
19.10.1851

Сын: Суровцовъ Яковъ

Мать ребёнка: Суровцова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1854

Дочь: Любимова Александра

Мать ребёнка: Суровцова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1856

Дочь: Суровцова Анастасія

Мать ребёнка: Суровцова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1859

Сын: Суровцовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Суровцова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Денисова Надежда Малафеева

Мать ребёнка: Суровцова Анна

Рождение ребёнка
13.01.1865

Сын: Суровцовъ Василій

Мать ребёнка: Суровцова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1867

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Суровцова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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