Суровцовъ Малафей
Место рождения
Дата рождения1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Суровцовъ Сергей
Мать: Суровцова Устинья
Бракосочетание
27.05.1849
Жена: Суровцова Анна
Рождение ребёнка
29.04.1850
Дочь: Антипина Пелагѣя
Мать ребёнка: Суровцова Анна
Работа или профессия
1850
Отставной солдатъ
Рождение ребёнка
19.10.1851
Сын: Суровцовъ Яковъ
Мать ребёнка: Суровцова Анна
Рождение ребёнка
12.04.1854
Дочь: Любимова Александра
Мать ребёнка: Суровцова Анна
Рождение ребёнка
25.09.1856
Дочь: Суровцова Анастасія
Мать ребёнка: Суровцова Анна
Рождение ребёнка
26.12.1859
Сын: Суровцовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Суровцова Анна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Денисова Надежда Малафеева
Мать ребёнка: Суровцова Анна
Рождение ребёнка
13.01.1865
Сын: Суровцовъ Василій
Мать ребёнка: Суровцова Анна
Рождение ребёнка
16.07.1867
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Суровцова Анна