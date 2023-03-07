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Суровцовъ Михаилъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.12.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1859

Отец: Суровцовъ Малафей

Мать: Суровцова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1884

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Суровцова Елена

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1893

Сын: Суровцовъ Екимъ

Мать ребёнка: Суровцова Елена

4-й Усерганской волости хутора Ивановскаго
Рождение ребёнка
02.01.1895

Дочь: Татіана

Мать ребёнка: Суровцова Елена

деревня Ивановка, Ново-Покровской волости
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