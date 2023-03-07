Суровцовъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения26.12.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1859
Отец: Суровцовъ Малафей
Мать: Суровцова Анна
Рождение ребёнка
30.09.1884
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Суровцова Елена
Рождение ребёнка
12.08.1893
Сын: Суровцовъ Екимъ
Мать ребёнка: Суровцова Елена
4-й Усерганской волости хутора Ивановскаго
Рождение ребёнка
02.01.1895
Дочь: Татіана
Мать ребёнка: Суровцова Елена
деревня Ивановка, Ново-Покровской волости