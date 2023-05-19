Суровцова (Сорокина) Елена
Место рождения
Дата рождения21.05.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1861
Отец: Сорокинъ Степанъ
Мать: Сорокина Агрипина
Рождение ребёнка
30.09.1884
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Суровцовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
12.08.1893
Сын: Суровцовъ Екимъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Михаилъ
4-й Усерганской волости хутора Ивановскаго
Рождение ребёнка
02.01.1895
Дочь: Татіана
Отец ребёнка: Суровцовъ Михаилъ
деревня Ивановка, Ново-Покровской волости