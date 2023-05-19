Суровцова (Сорокина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Сорокина) Елена

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.05.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1861

Отец: Сорокинъ Степанъ

Мать: Сорокина Агрипина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1884

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Суровцовъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1893

Сын: Суровцовъ Екимъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Михаилъ

4-й Усерганской волости хутора Ивановскаго
Рождение ребёнка
02.01.1895

Дочь: Татіана

Отец ребёнка: Суровцовъ Михаилъ

деревня Ивановка, Ново-Покровской волости
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