Денисова Надежда Малафеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Надежда Малафеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Суровцовъ Малафей

Мать: Суровцова Анна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Горшенина Елена

Отец ребёнка: Денисовъ Кузьма

село Ивановское, Покровская волость
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Прасковія

Отец ребёнка: Денисовъ Кузьма

село Ивановское, Покровская волость
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Синклитикія

Отец ребёнка: Денисовъ Кузьма

село Ивановское, Покровская волость
Рождение ребёнка
28.01.1899

Сын: Денисовъ Василій

Отец ребёнка: Денисовъ Кузьма

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисовъ Кузьма

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