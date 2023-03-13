Денисова Надежда Малафеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1864
Отец: Суровцовъ Малафей
Мать: Суровцова Анна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Горшенина Елена
Отец ребёнка: Денисовъ Кузьма
село Ивановское, Покровская волость
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Прасковія
Отец ребёнка: Денисовъ Кузьма
село Ивановское, Покровская волость
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Синклитикія
Отец ребёнка: Денисовъ Кузьма
село Ивановское, Покровская волость
Рождение ребёнка
28.01.1899
Сын: Денисовъ Василій
Отец ребёнка: Денисовъ Кузьма
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисовъ Кузьма