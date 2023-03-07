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Денисовъ Кузьма

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.11.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1863

Отец: Денисовъ Иванъ

Мать: Денисова Марѳа

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Горшенина Елена

Мать ребёнка: Денисова Надежда Малафеева

село Ивановское, Покровская волость
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Прасковія

Мать ребёнка: Денисова Надежда Малафеева

село Ивановское, Покровская волость
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Синклитикія

Мать ребёнка: Денисова Надежда Малафеева

село Ивановское, Покровская волость
Рождение ребёнка
28.01.1899

Сын: Денисовъ Василій

Мать ребёнка: Денисова Надежда Малафеева

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Надежда Малафеева

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