Денисовъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения02.11.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1863
Отец: Денисовъ Иванъ
Мать: Денисова Марѳа
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Горшенина Елена
Мать ребёнка: Денисова Надежда Малафеева
село Ивановское, Покровская волость
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Прасковія
Мать ребёнка: Денисова Надежда Малафеева
село Ивановское, Покровская волость
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Синклитикія
Мать ребёнка: Денисова Надежда Малафеева
село Ивановское, Покровская волость
Рождение ребёнка
28.01.1899
Сын: Денисовъ Василій
Мать ребёнка: Денисова Надежда Малафеева
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно