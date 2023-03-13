Суровцова (Гаврилова) Устинья
Место рожденияДеревни Окатовой
Дата рождения1797
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Печерский Гаврила
Мать: Печерская Василиса
Деревни Окатовой
Бракосочетание
27.01.1818
Муж: Суровцовъ Сергей
Рождение ребёнка
1819
Сын: Суровцовъ Лаврентій
Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей
Рождение ребёнка
21.02.1821
Сын: Суровцовъ Тимофей
Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей
Рождение ребёнка
1821
Сын: Суровцовъ Малафей
Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей
Рождение ребёнка
1825
Сын: Суровцовъ Алескѣй
Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей
Рождение ребёнка
1827
Сын: Суровцовъ Леонтій
Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Сидорова Екатерина
Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей
Рождение ребёнка
1832
Сын: Суровцовъ Степанъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей
Рождение ребёнка
04.02.1834
Сын: Суровцовъ Егоръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей
Рождение ребёнка
05.07.1836
Сын: Суровцовъ Илья
Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей
Рождение ребёнка
25.08.1839
Сын: Суровцовъ Андреянъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей