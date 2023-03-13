Суровцова (Гаврилова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Гаврилова) Устинья

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Место рождения

Деревни Окатовой

Дата рождения

1797

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Печерский Гаврила

Мать: Печерская Василиса

Деревни Окатовой
Бракосочетание
27.01.1818

Муж: Суровцовъ Сергей

Рождение ребёнка
1819

Сын: Суровцовъ Лаврентій

Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1821

Сын: Суровцовъ Тимофей

Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Суровцовъ Малафей

Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Суровцовъ Алескѣй

Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Суровцовъ Леонтій

Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Сидорова Екатерина

Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Суровцовъ Степанъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1834

Сын: Суровцовъ Егоръ

Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1836

Сын: Суровцовъ Илья

Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1839

Сын: Суровцовъ Андреянъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Сергей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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